Samanyolu Haber /Gündem / Washington: Kiev’e taarruz için gereken her şey verdik /03 Haziran 2023 12:07

Washington: Kiev’e taarruz için gereken her şey verdik

Washington’dan taaruz için Ukrayna’ya gerekli teçhizatın verildiği açıklaması geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik iletişim koordinatörü John Kirby, ABD ve Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya karşı saldırı için gereken tüm silahları verdiğini söyledi.

Kirby, günlük basın toplantısında, “Ukrayna’nın, taarruz gerçekleştirmeleri için tüm ihtiyaçlarını karşıladığımızdan dolayı çok memnunuz. Taarruzun ne zaman olacağına onlar karar verecek. Ama biz, elimizden geleni yaptığımıza eminiz. Biz derken sadece ABD’yi kastetmiyorum” diye konuştu.

Sözcü, ABD ve müttefiklerinin 'çok şey yaptığını ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok şey yapmaya devam etmeye hazır' olduklarını kaydetti. Batı'nın, Rus silahlı kuvvetlerini yok etmeleri karşılığında Ukrayna'ya silah ve mermi sağlamayı planladığını söyledi.

Kirby, “Stokları yenilememiz gerekiyor. Ve bu yılın sonuna kadar Ukrayna'ya önümüzdeki aylardaki operasyonlar için ihtiyaç duyacakları yetenekleri, sistemleri, silahları, topları ve mühimmatı sağlamaya devam etmeye hazırız,” dedi.

23 Mayıs'ta Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü başkanı Kirill Budanov, Ukrayna'nın karşı saldırı için gereken minimum silahı aldığını duyurdu. Daha sonra 31 Mayıs'ta John Kirby, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaz aylarında bir karşı saldırıya geçmeyi planladığını duyurdu.

ABD'den 39’uncu paket yolda

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, mühimmat ve diğer savunma ekipmanlarını içeren 300 milyon dolar değerinde ek askeri yardım paketi duyuruldu.

Söz konusu yardım paketinin ABD Savunma Bakanlığı envanterinden karşılanacağı ve bunun envanterden karşılanan 39’uncu yardım paketi olduğu açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığına göre, yardım paketinde Patriot hava savunma sistemleri, Stinger uçaksavar sistemleri, tank mühimmatı ve diğer ekipmanların yer alacak.

Pentagon, 39'uncu askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya transfer edilen askeri teçhizat ve mühimmatları açıkladı.
Topçu, zırhlı araçlara karşı koruma araçlarını, küçük silahlar için kartuşlar dahil mühimmat, hava savunması için AIM-7 füzeleri, Avenger hava savunma sistemleri ve AT-4 tanksavar sistemleri de Kiev'e gönderilecek.
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