Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post'tan kritik Afganistan iddiası /15 Ağustos 2021 09:34

Washington Post'tan kritik Afganistan iddiası

Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin Taliban'ın Amerikan askerlerine saldırmaması için girişimlerde bulunduğu öne sürdü.

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Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yayımlanan ve Afganistan'daki son durumu ele alan haberde, ABD yönetiminin Taliban'ın Amerikan askerlerine saldırmaması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunduğu hatırlatılan haberde, ABD'nin "Taliban'dan Kabil Büyükelçiliğ’indeki personelin tahliyesine kadar bir şey yapmamasını" istediği bildirildi.

'TALİBAN'A İLETTİ'
Habere göre, ABD'li yetkililer, Kabil Büyükelçiliği’ndeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmaya girmemesi durumunda "Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afgan halkı tarafından daha rahat kabul görebileceği" değerlendirmesini Taliban'a iletti.

ABD'nin söz konusu tahliye işlemini sorunsuz gerçekleştirebilmek için Taliban'la kurduğu temaslarla ilgili New York Times (NYT) gazetesinde çıkan haberde de ABD'li müzakerecilerin, Kabil'i ele geçirmesi muhtemel görülen Taliban ile iletişime geçerek başkentteki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmayacakları yönünde teminat almaya çalıştıkları belirtilmişti.
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