Webometrics, izinsiz kullanım yüzünden Türk üniversitelerini kapsam dışı bıraktı

Webometrics adlı üniversite sıralama kuruluşu, eğitim politikaları nedeniyle saygınlığı günden güne azalan Türk üniversiteleriyle ilgili hayli dikkat çekici bir karar aldı.





Birgün Gazetesi'nde yer alan haberde üniversitelerin internetteki varlığının ne kadar güçlü olduğunu ölçerek, dünya ölçeğindeki performans ve prestijlerine göre sıralama yapan Webometrics, 2020’nin ocak ayından bu yana Türk üniversiteleriyle ilgili bilgi vermeyi kesti. Kurum bunun nedenini ise iki akademisyenin izin almadan Webometrics içeriğini kendi sitelerinde kullanması olarak açıkladı.





Webometrics’in sitesinde yer alan duyuruda, konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:





“Bu portal 15 yılı aşkın sıkı çalışmayla oluşturuldu, o yüzden (Suriye'den Mustafa Kayyali ve Türkiye'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Özhan Sağlık tarafından edit edilen) HERANKING web sitesinin izin almadan tüm dizinimizi kopyaladığını, yapıştırdığını, suistimal ettiğini keşfetmek bizim için çok acı olmuştur.”







Kurum, bu durum çözülene kadar Türk üniversiteleriyle ilgili bilgi vermeyeceğini de vurguladı.





LinkedIn sitesinde Kayyali Halep Üniversitesi bağlantılı, Yüksek Öğretim Sıralaması Sitesi HERanking'de yönetici, Sağlık da Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak gözüküyor.





ÖNEMLİ BİR SIRALAMA





Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları ya da Üniversitelerin Web Sıralamaları, web içeriğinin hacmi (sayfa ve dosya sayısı), görünürlüğü ve bu yayınların aldığı dış bağlantılara (site atıfları) göre belirlenen puan neticesinde dünya üniversitelerini sıralayan sistem.





Sıralama, Madrid kaynaklı İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren araştırma grubu "Cybermetrics Lab" tarafından yapılıyor.





Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar, dünyada yer alan tüm yükseköğretim kurumlarının belli ölçütlere göre sıralamasını yapıyor.





AKADEMİSYENDEN YANIT: OLAYLA İLGİM YOK





Webometrics’in açıklamasında ismi geçen Özhan Sağlık ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak, konuyla ilgisinin olmadığını, kurum editörünün olayı yanlış anladığını öne sürdü.



