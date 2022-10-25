WhatsApp çöktü

Çevrimiçi sohbet uygulmalarından biri olan WhatsApp, gün itibariyle gruplarda mesajların gönderilememesi sorunuyla gündeme geldi. Daha sonra kullanıcılar kişilere de mesaj gönderemedi.25 Ekim tarihinde sabah saatlerinde WhatsApp uygulamasında meydana gelen mesaj iletme problemi çok sayıda rapor edildi. Hata bildiriminin artması nedeniyle WhatsApp uygulamasının çöktüğü görüşü hakim. 'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı.Sorunun sadece telefon uygulamasında değil masaüstü uygulaması ve internet kullanımında da yaşandığı belirtiliyor.WhatsApp'taki yaşanan sorunun ise kaynağı henüz bilinmiyor.Saat 10:00'da başlayan erişim sorununun ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.