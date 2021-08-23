Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp'tan yıllar sonra beklenen hamle /23 Ağustos 2021 14:22

WhatsApp'tan yıllar sonra beklenen hamle

WhatsApp'ın tabletler için uygulama geliştirdiği ortaya çıktı. Android sürümü henüz ortada gözükmese de iOS kullanıcıları iPad'ler için geliştirilen uygulamanın beta versiyonunu kullanabilir.

SHABER3.COM

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıcıya sahip. Ancak şirketin henüz bir tablet uygulaması yok. Hem iOS hem Android kullanıcıları yıllardır bu durumdan şikayetçi.

WhatsApp'a ilişkin sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo'nun aktardığına göre bu durum değişiyor. Şirketin çoklu cihaz desteğine geçmesiyle beraber tamamen işlevsel bir tablet uygulaması geliyor.

WhatsApp, şifreleme teknolojisindeki gelişmeleri de kullanarak dört cihaza kadar bağımsız çalışacak bir sistem üzerinde çalışıyordu.

Şu anki uçtan uca şifreleme teknolojisi bir ana hesabı zorunlu kılıyor. Bu nedenle örneğin telefonunuzda internet yoksa WhatsApp Web ya da masaüstü kullanamıyorsunuz.

Uygulamanın ne zaman kullanıma açılacağı belli değil. Ancak WhatsApp iOS beta kullanıyorsanız iPad versiyonuna da erişim sağlayabilirsiniz.
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