WhatsApp’tan kullancıları sevindiren yeni güncelleme

Web Tekno’nun haberine göre WhatsApp’in yeni özelliğiyle süreli mesajlar yakın bir gelecekte tüm mesajlar için bir dokunuşla aktif edilebilecek.WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği, kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştu.





Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak bir grup ya da bir sohbetteki mesajları 7 gün içerisinde silinmesini sağlayabiliyorlardı. Ancak bu özelliği mevcut koşullar altında kullanmak isteyen tüketicilerin, her sohbet için ayrı ayrı işlem yapması gerekiyordu.





Geliştirilmekte olan yeni özellik, süreli mesajların tüm sohbetler için devreye alınabilmesini sağlıyor.WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, uygulamanın Ayarlar bölümünde yer alan "Gizlilik" menüsü içine eklenecek.