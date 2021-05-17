Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’tan kullancıları sevindiren yeni güncelleme /17 Mayıs 2021 19:21

WhatsApp’tan kullancıları sevindiren yeni güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıma sunduğu süreli mesajlar özelliğinin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

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Web Tekno’nun haberine göre WhatsApp’in yeni özelliğiyle süreli mesajlar yakın bir gelecekte tüm mesajlar için bir dokunuşla aktif edilebilecek.WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği, kısa bir süre önce kullanıma sunulmuştu.

Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak bir grup ya da bir sohbetteki mesajları 7 gün içerisinde silinmesini sağlayabiliyorlardı. Ancak bu özelliği mevcut koşullar altında kullanmak isteyen tüketicilerin, her sohbet için ayrı ayrı işlem yapması gerekiyordu.

Geliştirilmekte olan yeni özellik, süreli mesajların tüm sohbetler için devreye alınabilmesini sağlıyor.WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, uygulamanın Ayarlar bölümünde yer alan "Gizlilik" menüsü içine eklenecek.
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