Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp''a yeni bir özellik daha geliyor /11 Eylül 2023 12:55

WhatsApp''a yeni bir özellik daha geliyor

WhatsApp'ın beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar artık Instagram, Facebook mesajlarını da WhatsApp üzerinden kontrol edebilecek.

SHABER3.COM

WhatsApp'ın Android için yayınlanan son beta güncellemesi (sürüm 2.23.19.8), "Üçüncü Taraf Sohbetleri" adlı yeni bir ekran içeriyor. Ancak şu an için bu ekran ne işlevsel ne de kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda. Bu gelişme, Meta'nın şifreli mesajlar uygulamasını üçüncü taraf uygulamalarla uyumlu hale getirme planlarının ilk adımı olarak görülüyor.

Avrupa Komisyonu, WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, AB Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında, iletişim yazılımlarının 2024'e kadar üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarıyla çalışmasını sağlaması gerektiğini belirtti. Bu yeni beta güncellemesi, bu düzenlemelerin ardından geldi.

MICROSOFT'TA YASADAN ETKİLENDİ
Meta ve Microsoft, DMA'ya uyum sağlamak için kendi mobil uygulama mağazalarını oluşturmayı planlıyorlar. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, Apple'ın iMessage'ı ve Microsoft'un Bing arama motorunu ve Edge tarayıcısını da bu yeni düzenlemelerin kapsamına almayı değerlendiriyor.
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