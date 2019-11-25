WhatsApp'tan gelen hakaret istifaya götürdü: HDP'li Aslan partiyi bıraktı

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Aslan, 25. ve 26. dönemde HDP Mardin ve Batman milletvekili olarak görev yaptığını söyledi.







Sputnik'te yer alan habere göre parti genel merkezince ortaya konan ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışları hep "bir gün düzelir" diye sineye çektiklerini belirten Aslan, "Gelinen noktada özellikle isim vererek belirtmek isterim ki, partinin örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılarından Alican Önlü ve türevlerinin şahsımızda halklarımıza karşı geliştirdikleri hakaretvari ifadeler ve ötekileştirici tavırlar ve söylemler yenilir yutulur olmaktan çıkmıştır" ifadelerini kullandı.





‘HDP, ilkelerden sapmıştır’





Alican Önlü'nün WhatsApp'tan kendisine "Bir daha HDP ve Demirtaş'ı ağzına alma, çünkü ikisini de kirletiyorsun, partiden uzak kalman daha hayırlı" içerikli mesaj gönderdiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:





"Biz, siyaseti değerler ve dürüstlük temelinde yapmaya çalışıp bu şekilde inananlardanız. Zira siyaseti gerçek hayatımızın bir yansıması olarak görmekteyiz. Bize göre siyasette ilerlemek için her yol mubah değildir, olamaz da. Yukarıda bahsi geçen şahıs ve etrafındaki kümelenen kliklerce oluşturulan oligarşik yapılar HDP içinde siyaset yapmayı olanaksız hale getirmiştir. Oysaki HDP'nin kuruluş felsefesi zümrecilikten, grupçuluktan ve belli bir sınıfın tasallutuna karşı, çoğulculuğu esas alan bir ruha sahipti. Son 2 yıldır hızla fabrika ayarlarından çıkan HDP, ilkelerden sapmıştır."





‘Bizce kabul edilemezdir’





Aslan, genel merkez yönetiminin Kürt halkı başta olmak üzere bölge insanının temsil yeteneğini büyük ölçüde erozyona uğrattığını savunarak, şunları söyledi:





"Siyaset bir üslup ve adap meselesidir aynı zamanda. Temsil ettiğimiz duruşu ve pozisyonu şahsımda ötekileştirerek yalnızlaştırma, itibarsızlaştırma çabalarının, parti yönetimini bilgilendirdiğimiz halde, mevcut genel merkez parti yönetimince de sessizlik içinde izlenmesi beni yol ayrımına getirmiş bulunmaktadır. Zira ilgili klik ya da kliklerin eylem, söylem ve tavırlarının HDP gibi bir parti içinde hoş görülüyor olması bizce kabul edilemezdir."





‘İç entrikalar da, kurtlanan ağaç gibi partiyi kemirip bitirmiştir’





Partide farklı fikir ve düşüncelerin ifade şansının bu hizipçi güruh tarafından bertaraf edilmesinin hazin bir durum olduğunu belirten Aslan, şöyle devam etti:



"HDP dış baskılardan değil, genel merkezde dönen iç entrikalardan dolayı halkın desteğini kaybetmiş ve zayıflamıştır. İç entrikalar da, kurtlanan ağaç gibi partiyi kemirip bitirmiştir. Kuruluş felsefesi ve ilkelerinden uzaklaşıp eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı yol almak mümkün olmaktan çıkmıştır. Son yerel seçimlerde kaybettiğimiz 37 belediye bunun açık bir ispatıdır."





‘Marjinal grupların rotasını izler hale getirilmiştir’





Özellikle de muhafazakarların tasfiye edildiğinin altını çizen Aslan, şunları kaydetti:





"Tasfiyecilik kanseri, ve liyakatsizlikten kaynaklı doku uyuşmazlığı olduğu sürece partiden büyük ve etkin kopuşlar kaçınılmaz olacaktır. Unutulmamalıdır ki yozlaşan iktidarlar zevale mahkum olduğu gibi, yozlaşan muhalefet de zevale mahkumdur. Özgün ve farklı olanı ötekileştirerek, ayrıştırma, ve itibarsızlaştırma pratikleri, partiyi soğuk savaş dönemindeki yer altına inmiş marjinal sol örgütler düzeyine indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz. Gelinen süreçte HDP kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak, sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil, bir kısım, marjinal grupların rotasını izler hale getirilmiştir."





Aslan, HDP içindeki tüm görev ve sorumluluklarından bugünden itibaren ayrıldığını sözlerine ekledi.