Avrupa’da yaşayan gurbetçiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde “Erdoğan diplomasız cumhurbaşkanı” konulu miting düzenledi.





Evrense Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler’in öncülüğünde yapılan mitingde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçerli üniversite diploması olmamasına rağmen cumhurbaşkanı seçildiği kaydedildi.





"İÇ HUKUK YOLLARI TÜKENDİ, AİHM MÜDAHİL OLSUN"





Bunun suç olduğu belirtilirken, "Türkiye’deki iç hukuk yolları da artık tükendi. Erdoğan'ın bu sebeple AİHM’de yargılanması gerekiyor." denildi.





Miting ve basın açıklamasını AİHM savcı ve hâkimlerinin öğle yemeği için dışarı çıktığı saatlerde gerçekleştirdiklerini belirten Güler, "Konuyu zaten hepsi çok iyi biliyor. Kısa bir süre sonra mahkemenin kendiliğinden harekete geçerek, Erdoğan hakkında yargılama başlatacağına inanıyoruz." dedi.





Fransa'nın Strazburg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde “Erdoğan diplomasız cumhurbaşkanı” konulu mitingte AİHM'e çağrıda bulunuldu.





Güler aynı gösteri ve basın açıklamasının 19 Aralık’ta tekrar edileceğini söyledi.





METİN YÜKSEL: KONU SARAY'I ÖFKELENDİRDİĞİ İÇİN...





Strasburg’daki AİHM önündeki gösteriye 40’a yakın kişi katıldı. Basın bildirisini okuyan Metin Güler, katılımın az olmasını Erdoğan rejiminin insanlar üzerinde kurduğu baskıya bağladı.





İmza kampanyalarına binlerce kişinin katıldığını belirten Güler, "Konu, Saray'ın çok öfkesini çektiği için herkes korkuyor ve kimse görünmek istemiyor. Bu sebeble fotoğraf çekilirken bile çok dikkatli olduk." diye konuştu.