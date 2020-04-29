Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp'tan görüntülü aramada yeni özellik /29 Nisan 2020 09:52

WhatsApp'tan görüntülü aramada yeni özellik

WhatsApp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sesli ve görüntülü grup görüşmelere katılan kişilerin sayısının 2 katına çıkarıldığını, programı yenileyen kullanıcıların bundan böyle 8 kişiye kadar grup görüşmelere katılabileceklerini duyurdu.

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WhatsApp’ın kendi blogunda yaptığı duyuruya göre Kovid-19 salgını nedeniyle sesli ve görüntülü grup görüşmelere katılan kişilerin sayısı 2 katına çıkarıldı, programı yenileyen kullanıcılar bundan böyle 8 kişiye kadar grup görüşmelere katılabilecek.

Daha önce bu işlevin sadece test sürümlerinde olduğu belirtilen açıklamada, yeni işlevin aktif hale gelmesi için uygulamanın yeniden yüklenmesinin yeterli olacağı ifade edildi.

Katılımcı ekleme sürecindeyse değişikliğe gidilmedi, yeni grup çağrısı oluşturma tuşuna tıkladıktan sonra görüşmenin formatının (sesli ya da görüntülü) seçilmesi ve gerekli kullanıcıların eklenmesi gerekiyor.

Grup görüşmelerin katılımcılarını çoğaltma gerekliliğini Kovid-19 pandemisi ile gerekçelendiren WhatsApp tasarımcıları, “Pandemi nedeniyle çoğumuz dostlarından ve ailelerinden uzak kaldı. Bu nedenle dünyanın dört bir ucunda insanlar WhatsApp’taki sesli ve görüntülü grup görüşmelerini daha sık kullanmaya başladı” açıklamasında bulundu.
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