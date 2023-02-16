WhatsApp'tan kullanıcılarını sevindiren yenilik

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için üç adet yeni özellik getirdi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre uygulamada eskiden dosya gönderme boyutu 16 MB ile sınırlıydı. Daha yüksek boyutlardaki belgeleri ve fotoğraflar gönderilemiyordu. Yeni güncelleme ile WhatsApp bu sınırı 2 GB’a çıkarttı.





WhatsApp’a gelen bir diğer özellik ise 'Grup isimleri' oldu. Artık WhatsApp’tan Android kullanıcıları gruplarının isimlerini daha uzun koyabilecekler. Uygulamada grup isim uzunluğu 100 karaktere çıkarıldı.





Son olarak gelen özellik ise fotoğraf ve video yollama sayısı. Eskiden WhatsApp’tan aynı anda sadece 30 fotoğraf seçip yollayabiliyordunuz. Bu sınır artık 100’e çıkarılmış durumda. Yani aynı anda 100 tane fotoğraf ve video gönderilebilecek.





Güncellemenin iOS cihazlara ne zaman geleceği konusunda ise bir açıklama bulunmuyor. Ancak kısa süre içerisinde geleceği tahmin ediliyor.







