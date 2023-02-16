Emniyet’te ‘zorunlu bağış’ iddiası

6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bini aştı. 10 ilde meydana gelen yıkımın yaralarını sarmak için çabalar sürerken İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personellerinden ‘zorunlu bağış’ istendiği iddiaları kısa sürede sosyal medyada çok sayıda hesap tarafından paylaşıldı.







DEKONT İLE GÖNÜLLÜLÜK USULÜNE GÖRE BAĞIŞ

Gerçek Gündem’in ulaştığı Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, bağış için emir yazısının ulaştığını doğruladığı açıklamasında bağış talebinin ‘gönüllülük usulüne göre’ ifadesiyle gönderildiğini ancak dekont istenmesi nedeniyle polislerin fişleme endişesi yaşadıklarını söyledi:





DEKONT İSTENDİĞİ İÇİN ZORUNLU BAĞIŞ OLARAK YORUMLUYORLAR

“Mesaj gelmiş arkadaşlara. Bana da, bu mesajları ilettiler. Bana gelen mesajları sosyal medyada paylaşmadım. Paylaşma gereği de duymadım. ‘Gönüllülük usulüne göre’ diyerek yazmışlar emir yazısında büyük harflerle ve koyulaştırarak. Ancak, ‘vermek isteyenler yatırdıktan sonra dekontu bize versinler’ deyince arkadaşlar onu ‘dekont istiyorlar, dekont vermezsek yatırmadığımız anlaşılır’ gibi zorunlu bağış gibi yorumluyorlar. Ülkemizin yarısı gitmişken öyle 100 lira, 200 lira için ‘zorunluydu, tehditti’ demeye hiç gerek yok diye yazanlara da söylüyorum. Yazıda eğer ‘mecburen şu kadar para vereceksiniz’ diye bir ibare olsaydı ben çıkar, ortalığı yıkardım. Yatıranlar ‘dekont göndersin, kim olduklarını kayda alalım’ demiş. Kimisi diyor ki fişleme! Ama ben o olayı öyle görmedim.”





BİZDEN ALINAN PARANIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMEK İSTİYORUZ

Faruk Sezer’in Twitter’da yaptığı “Çok sayıda arkadaşımız “zorunlu bağış” ile ilgili mesaj atmış… Bunları paylaşmamı istemiş, bu konuda bir paylaşım yapmayacağımı herkese toplu olarak bildirmek istiyorum” paylaşımının altında ise emniyet mensubu olduğu tahmin edilen kişilerin uygulamaya yönelik tepki mesajları yer aldı.





Bazı mesajlar şöyle oldu:





"Şirin gözükmek için gönüllülük adı altında zorunlu bağış topluyorlar. Devletin veya milletin ilgili kurumlarına zaten bağış yapıyoruz."





"Zaten gönüllü olduğumuz yardımın zorunlu olması çok garip"





"Bağış yapılsın ama kişisel olarak çekincem; bizim üzerimizden bakanlığa takla atacak olan görevlilerdir."





"Biz bağış yapmayalım demiyoruz ki; bizden alınan paranın nereye gittiğini bilmek istiyoruz. Bence en doğal hakkımız."





‘ZORUNLU BAĞIŞ’ İDDİALARI 2020 YILINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Polislerden ‘zorunlu bağış’ toplandığı iddiaları Covid-19 pandemisinin toplumu yoğun olarak etkilediği 2020 yılında da gündeme gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil" ifadeleriyle yapılan bağışın bildirildiği bir formun emniyet mensuplarına iletildiğini doğrulamıştı. Yargıtay, Milli Eğitim Bakanlığı ve BOTAŞ gibi kurumlarda da personellerin görev sınıfına göre bağış tarifesi belirlendiği görülmüştü.



