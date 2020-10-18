Yakalandım ve...

Kemal Gülen’in hazırlayıp sunduğu Gün Bugün programının bu haftaki konuğu Zaman Gazetesi`nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ydı.















Bir çok soruyu ilk defa cevaplayan Dumanlı gelecek hakkındaki düşünceleri aktardı





İşte Kemal Gülen'in sorduğu Dumanlı'nın da cevapladığı sorulardan bazıları :





Yurtdışına çıkış süreci kararını nasıl aldı ve süreç nasıl oldu?





Hidayet Karaca’yı ve diğer arkadaşlarını bırakıp neden yurtdışına çıktı?





Hangi ülkede sınırı geçerken yakalandı ve sıkıntılı günler yaşadı?

15 Temmuz’dan haberdar mıydı ve yurtdışına ne zaman çıktı?

Türkiye’de adım adım nasıl takip edildi ve ailesi ve çocukları bu süreçten nasıl etkilendi?

Yurt dışına para mı çıkardı ve şu anda geçimini nasıl sağlıyor?

Ailesinden kalan mal mülk ne kadardı?

Yabancı yazarlara nasıl ulaştı ve onlara mağduriyetleri ve mazlumiyetleri nasıl anlattı?

Zaman okuyucuları gazeteye sahip çıktılar mı?

Gelecek ve Türkiye ile ilgili düşünceleri ve öngörüleri nelerdir?