Yandaş medyanın yıllardır ‘kumpas’ dediği dava çöktü

Kozmik Oda‘ Davası’nda karar açıklandı. Yandaş medyanın yıllardır ‘kumpas’ dediği davada, 28 sanığa ‘örgüt üyeliği’nden 2- 10 yıl arasında hapis cezası verildi. Eski Genelkurmay Müşaviri Albay Muharrem Köse dahil 54 sanık ise beraat etti.





3’ü tutuklu 82 sanık hakkında “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “iftira” isnatlarıyla açılan ‘Kozmik Oda’ davası tamamlandı.





Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Abdurrahman Bişgin, Hamdi Yeter ve Serdar Mercan’a cemaat üyesi olmaktan 10 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluklarına devam dedi.





Sanıklar Ebu Müslüm Öztürk, Halil Karacan, Hamza Bayındır, İbrahim Akbulut, İbrahim Fıçıcı, İlyas İcik, İlyas Varlı, Ömer Güneş, Rüstem Özbek, Serhat Yöş, Sinan Yıldız, Ümit Bek ve Yasin Öztürk’e örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis, sanıklar Abdurrahman Sadık Yılmaz, Aziz Kaynak, Hasan Akdemir, Hanifi Cantenar, Haydar Erkoç, Hüseyin Taşyapar, İsmail Yılmaz, Teoman Ersoy ve Yüksel Pasenli’yi de aynı isnattan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.





54 SANIĞA BERAAT





Eetkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık Adem Eraslan 2 yıl 1 ay, sanık Necat Aksu 2 yıl 6 ay ve sanık Hasan Yıldız’a ise 3 yıl 1 ay 15 gün cenaat üyeliğinden ceza aldı.





Heyet, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin de bulunduğu 54 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatına karar verdi. Mahkeme, Köse’nin “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin” suçundan delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.