Genç Yakup'un yürek burkan sözleri...

SAMANYOLUHABER- Sosyal medyada yeniden tartışılan videoda CNN Türk'ün muhabiri Fulya Öztürk'ün “Kaç kardeşsiniz?” sorusu üzerine el arabası ile yük taşıyan Yakup'un, “7 kardeşiz. En büyükleri benim. Eve ekmek götürmek için çalışmak zorundayız.” dediği görülüyor.





YAKUP: HİÇBİR HAYALİM YOK!





Öztürk’ün “Peki ellerinde nasır oluştu mu?” sorusunu cevap verirken ise, “Evet, sert!” ifadelerini kullandı. "Yakup, hayal kuruyor musun?" sorusuna mukabil Yakup, “Hiçbir hayalim yok." demesi ise yürekleri burktu.





Mülakat sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videoyu ilave ettikleri mesajlarda çok sayıda yorum yaptı.





İşte onlardan bazıları:















