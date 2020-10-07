Samanyolu Haber /Gündem / Genç Yakup'un yürek burkan sözleri... /07 Ekim 2020 14:49

Genç Yakup'un yürek burkan sözleri...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan CNN Türk'ün muhabiri Fulya Öztürk'ün el arabası ile yük taşıyan Yakup ile 2 yıl önceki sokak mülakatı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yakup'un yürek burkan sözleri...

SAMANYOLUHABER- Sosyal medyada yeniden tartışılan videoda CNN Türk'ün muhabiri Fulya Öztürk'ün “Kaç kardeşsiniz?” sorusu üzerine el arabası ile yük taşıyan Yakup'un, “7 kardeşiz. En büyükleri benim. Eve ekmek götürmek için çalışmak zorundayız.” dediği görülüyor. 

YAKUP: HİÇBİR HAYALİM YOK!

Öztürk’ün “Peki ellerinde nasır oluştu mu?” sorusunu cevap verirken ise, “Evet, sert!” ifadelerini kullandı. "Yakup, hayal kuruyor musun?" sorusuna mukabil Yakup, “Hiçbir hayalim yok." demesi ise yürekleri burktu. 

Mülakat sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videoyu ilave ettikleri mesajlarda çok sayıda yorum yaptı. 

İşte onlardan bazıları:




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Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

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