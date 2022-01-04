Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Cem Küçük’ten iktidara 'emekli zammı' tepkisi /04 Ocak 2022 18:16

Yandaş Cem Küçük’ten iktidara 'emekli zammı' tepkisi

2022 yılının ilk dakikalardan itibaren A’dan Z’ye her şeye zam yapan AKP iktidarına yakın isimlerden Cem Küçük, AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliler için açıkladığı zam oranını eleştirdi. Cem Küçük, ‘‘Memur maaşı tamam ama emekli maaşları yeterli değil. İğneden ipliğe her şeye zam gelmişken emekliye asgari ücret oranına yakın zam verilmeliydi.’’ dedi.

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Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarından AKP iktidarını emeklilere enflasyonun altında zam vermesini eleştirdi. Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:
 
‘‘Memura yapılan yüzde 30,5 oranında zam fena değil. Bir polis 7 bin, komiser 9 bin lira alacak. Büyükşehirde tek başına yaşasa bile kolay değil. Anadolu’da biraz daha kolay ama büyükşehirlerde daha zor. Ama emekli maaşlarına yüzde 25 yapıldı, en düşük emekli maaşını 1500 TL’den 2500 TL’ye yükseltti. Ama emekli maaşlarına yapılan zam biraz daha iyi olabilirdi çünkü yüksek enflasyon var. Enflasyon yüzde 36 çıktı ama özellikle gıdada enflasyonun yüzde 50-60-70 seviyelerinde olduğu biliniyor. Elektriğe de yüzde 50 zam geldi. Ulaşıma zam geldi, yeme içmeye her şeye zam geliyor. Belki bir 5 puan daha yapılabilirdi. AK Parti yüzde 10-15 arasında bir ek zam verebilirdi. Ama o kısım verilmedi. Düşünün İstanbul’da en ucuz kira 2000-2500 lira. Bunun aşağısında bir ev bulmanız mümkün değil.  Memur maaşları tam ama emekli maaşları biraz daha verilebilirdi. Az olduğunu söyleyelim.’’ İfadelerini kullandı.
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