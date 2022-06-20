Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaş gazete duyurdu: İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar /20 Haziran 2022 09:53

Yandaş gazete duyurdu: İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar

Türkiye'de yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, iktidar cephesinden gelen temmuz ayında enflasyon farkı açıklaması asgari ücrete 2. zam yapılacağı beklentisini artırdı. 

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ENFLASYON RAKAMI FARKI BELİRLEYECEK

4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak.

Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.

BİLGİN TARAFLARLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yapılacak artış konusunda taraflarla toplantı gerçekleştirecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4 bin 678,3 lira (brüt 5 bin 505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5 bin 103,6 lira (brüt 6 bin 004 lira) olacak.

Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği de değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde.

Öte yandan yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.
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