Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medya zokayı fena yuttu: İHA öyle bir haber yaptı ki... /15 Şubat 2023 14:56

Yandaş medya zokayı fena yuttu: İHA öyle bir haber yaptı ki...

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte görsellerle, deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için Çin’den Malatya’ya gelen Jun Cang isimli kişinin Müslüman olarak 'Yusuf' adını aldığı iddia edildi.

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Toplum yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışmayla yaralarını sarmaya çalışırken, iktidara yakın medya kuruluşları ve sosyal medyada bazı çevreler oldukça ilginç bir yalan habere imza attı.

Çin’den arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye’ye gelen Jun Cang adlı bir kişinin, Müslüman olarak Yusuf ismini aldığı iddia edildi. Bu iddia, sözde Jun Cang’ın elinde Kuran tuttuğu iki fotoğrafla sunuldu. Bir fotoğrafta Jun Cang’ın camide aralarında çocukların da olduğu bir grupla yer aldığı görüldü.

BirGün'ün aktardığı yalan haberlere göre Artvin'in Yusufeli ilçesinden belediye ekipleriyle birlikte depremin vurduğu Malatya’ya gelen Çinli takımın içinde yer alan Jun Cang, enkaz altında Kuran buldu. 

Jun Cang, Kuran’ı Sinan Kaçmaz’a teslim etti. Kaçmaz ise Kuran’ı Cang’a hediye etmeye karar verdi. Jun Cang da bundan çok etkilenerek Müslüman oldu. Kelimeyi şahadet getiren Jun Cang’a ‘Yusuf’ ismi verildi.

Ancak Jun Cang’a ilişkin kullanılan görsellere bakıldığında, unsurların yapay zekanın ürünü olduğu kolaylıkla fark edilebiliyor. Fotoğraflarda yer alan yüzlerin hiçbiri gerçek durmuyor. Uzuvlar da olması gerektiği gibi görünmüyor. Ayrıca görsellerde yer alan hiçbir yazı - okunmuyor.

Bu yalan haber Yeni Şafak, Sabah ve Türkiye gibi gazetelerin yanı sıra TRT Haber ve Diyanet TV tarafından da servis edildi. Ülke TV, yalanı haber bülteninde sundu. TRT,  haberin asparagas olduğunun anlaşılmasının ardından içeriği kaldırdı. Diyanet TV de paylaştığı tweeti sildi.

Söz konusu yalan haberin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Dezenformasyon Bülteni”ne girip girmeyeceği ise merak ediliyor.


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