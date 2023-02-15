Uydu fotoğrafları ve Uzmanlar Erdoğan'ı yalanladı

10 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş'ın dörtte biri , Antakya 'nın da yarısı , ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde





Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yıkılan binaların yüzde 98'inin, 1999 depremi öncesinde yapıldığını söyledi.







Ancak uzmanlar ve uydu fotoğrafları Erdoğan'ın bu açıklamasını yalanladı.





Bu kadar büyük bir depremde bu kadar kısa süre içerisinde yıkılan binaların tespitinin mümkün olmadığına dikkat çeken Uzmanlara binaların yapımına dair veriler de Erdoğan'ın açıklamalarını desteklemiyor.





TÜİK verilerine göre deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayanların yüzde 51’i 2001 sonrası yapılan binalarda yaşıyor. İktidarın bu istatistik üzerinden tahminde bulunduğunu belirten Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan bunun gerçekçi olmadığını belirtti.



Candan ayrıca, açıklanan veriler doğru olsa bile, bunun iktidarın alması gereken önlemler nedeniyle sorumluğunun ortadan kalkmadığına da vurguladı

1999 öncesi de olsa 1999 sonrası da olsa iktidarın, 22 yıllık iktidarın sorumluluğunu ortadan kaldırmadığına dikkat çeken Candan , 'Deprem vergisi toplandı, kanun çıkarıldı. 18 milyon yapı stoku var bunların envanteri çıkarılacak dendi. "Bunlar onarılacak ve sağlıklı hale getirilecek" dendi. Hükümetin sorumluluğu buydu ama yerine getirmedi' dedi.



Deprem öncesi çekilen uydu fotoğrafları ve TUİK istatistikleri de uzmanların görüşlerini destekliyor

TÜİK verilerine göre 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de bulunan 25 milyon 330 bin hane halkının yüzde 47.4'ü 2001 ve sonrasında inşa edilen yapılarda ikamet ediyor. Depremden etkilenen 10 ildeki veriler, Türkiye ortalamasının da üzerinde. 10 ilde yaşayanların yüzde 51.1'i 2001 ve sonrasında yapılan binalarda ikamet ediyor.



