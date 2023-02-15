Samanyolu Haber /Gündem / Uydu fotoğrafları ve Uzmanlar Erdoğan'ı yalanladı /15 Şubat 2023 14:49

Uydu fotoğrafları ve Uzmanlar Erdoğan'ı yalanladı

Erdoğan'ın depremde yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce yapıldığına dair açıklamayı uzmanlar, TÜİK verileri ve uydu fotoğrafları Erdoğan'ı yalanlıyor.

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10 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş'ın dörtte biri , Antakya 'nın da yarısı , ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde 

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada  yıkılan binaların yüzde 98'inin, 1999 depremi öncesinde yapıldığını söyledi.

Ancak uzmanlar ve uydu fotoğrafları Erdoğan'ın bu açıklamasını yalanladı. 

Bu kadar büyük bir depremde bu kadar kısa süre içerisinde yıkılan binaların tespitinin mümkün olmadığına dikkat çeken Uzmanlara  binaların yapımına dair veriler de Erdoğan'ın açıklamalarını desteklemiyor.

TÜİK verilerine göre deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayanların yüzde 51’i 2001 sonrası yapılan binalarda yaşıyor. İktidarın bu istatistik üzerinden tahminde bulunduğunu belirten Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan bunun gerçekçi olmadığını belirtti. 

Candan ayrıca, açıklanan veriler doğru olsa bile, bunun iktidarın alması gereken önlemler nedeniyle sorumluğunun ortadan kalkmadığına da vurguladı 

1999 öncesi de olsa 1999 sonrası da olsa iktidarın, 22 yıllık iktidarın sorumluluğunu ortadan kaldırmadığına dikkat çeken Candan , 'Deprem vergisi toplandı, kanun çıkarıldı. 18 milyon yapı stoku var bunların envanteri çıkarılacak dendi. "Bunlar onarılacak ve sağlıklı hale getirilecek" dendi. Hükümetin sorumluluğu buydu ama yerine getirmedi' dedi. 

Deprem öncesi çekilen uydu fotoğrafları ve TUİK istatistikleri de  uzmanların görüşlerini destekliyor 

TÜİK verilerine göre 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de bulunan 25 milyon 330 bin hane halkının yüzde 47.4'ü 2001 ve sonrasında inşa edilen yapılarda ikamet ediyor. Depremden etkilenen 10 ildeki veriler, Türkiye ortalamasının da üzerinde. 10 ilde yaşayanların yüzde 51.1'i 2001 ve sonrasında yapılan binalarda ikamet ediyor.

MARAŞ

Maraş'ın batısından alınan fotoğraflarda 2004 ve 2022'de çekilen uydu fotoğrafları, bölgedeki yapılaşmanın AKP iktidarları döneminde olduğunu gösteriyor.



ANTAKYA
Uydu fotoğrafları, depremlerde büyük yıkım gören illerin başında gelen Antakya'da da yapılaşmanın AKP iktidarları döneminde arttığını gösteriyor.

ADIYAMAN
Yüzlerce yapının yıkıldığı Adıyaman'da da benzer bir durum söz konusu.

MALATYA
Malatya'da çekilen uydu fotoğraflarından, 2001'de boş olan arazilerin neredeyse tamamının 2022'de yapılaşmış şekilde görüldüğü tespit edilebiliyor.

YIKILAN VE HASARLI BİNALAR UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Avrupa Birliği'nin hasar tespit ve ilk yardım çalışmalarında yararlanılmak üzere Türkiye'nin kullanımına açtığı Kopernik uydusundan gelen fotoğraflarda, deprem bölgesinde yıkılan ya da hasar gören binalar net bir şekilde görülebiliyor. Ancak, uydudan elde edilen verilerin sahadaki hasarı tam olarak yansıtmadığını da belirtmek gerekiyor. Kopernik uydusunun deprem sonrasında muhtemel hasarlı binaları işaretlediği tüm fotoğraflar kamunun erişimine açık durumda.

MARAŞ



ANTAKYA


ADIYAMAN


MALATYA




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