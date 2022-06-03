Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Sabah: Emniyet, Hanefi Avcı'nın rütbelerini sökecek /03 Haziran 2022 17:50

Yandaş Sabah: Emniyet, Hanefi Avcı'nın rütbelerini sökecek

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın rütbelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geri alınacağı iddia edildi.

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Katıldığı televizyon programında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a için söylediği sözler nedeniyle Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında soruşturma açıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Hanefi Avcı, programda, Selahattin Demirtaş’ın “Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini” söyledi. Avcı, aynı programda, Demirtaş’ın sözlerinin de “Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini” söyledi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AVCI’YA SORUŞTURMA
Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı’nın kurduğu cümleler ile “6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı” gerekçesi ile soruşturma başlattı.

 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak.
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