Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Sabah, haberin o bülümünü apar topar sildi /23 Aralık 2022 13:26

Yandaş Sabah, haberin o bülümünü apar topar sildi

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinde yayımlanan bir haberde erken seçim tarihi verildi. Ancak haberin o bölümü apar topar sildi.

SHABER3.COM

Seçimlere giderken öne çıkan 14 Mayıs tarihi, AKP’li Sabah gazetesinde haber oldu. Bu tarih duyurulduktan kısa süre sonra ilgili bölüm haberden çıkarıldı.



Diken'in aktardığına göre “2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı” denerek yapılan haberde, cumhurbaşkanlığı adaylıklarının 12 Nisan’da kesinleşeceği ve milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na 20 Nisan’da teslim edileceği kaydedildi.

Muhalefetin erken seçime ‘Evet’ dememesi durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanacak kararıyla seçime gidileceği belirtilen haberde şunlar kaydedildi:

“Muhalefet desteği sağlanmazsa Cumhurbaşkanının kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor. Bu kararın en geç 13 Mart’a kadar verilip Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde takvim 30 Mart’ta başlayacak, cumhurbaşkanlığı için adaylık gösterme süresi 4 Nisan’da sona erecek.

100 imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterme tarihi ise 8 Nisan.”
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