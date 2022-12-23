Yandaş Sabah, haberin o bülümünü apar topar sildi













Seçimlere giderken öne çıkan. Bu tarih duyurulduktan kısa süre sonra ilgili bölüm haberden çıkarıldı.Diken'in aktardığına göre “2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı” denerek yapılan haberde, cumhurbaşkanlığı adaylıklarının 12 Nisan’da kesinleşeceği ve milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na 20 Nisan’da teslim edileceği kaydedildi.Muhalefetin erken seçime ‘Evet’ dememesi durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanacak kararıyla seçime gidileceği belirtilen haberde şunlar kaydedildi:“Muhalefet desteği sağlanmazsakendi yetkisini kullanarakBu kararın en geç 13 Mart’a kadar verilip Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde takvim 30 Mart’ta başlayacak, cumhurbaşkanlığı için adaylık gösterme süresi 4 Nisan’da sona erecek.100 imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterme tarihi ise 8 Nisan.”