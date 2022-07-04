İktidara yakınlığıyla yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme sağlanacağına dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı.







Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "yeni çözüm süreci" hakkındaki yazısını ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Öcalan ile sözlerini hatırlatan Selvi, "Öcalan konusunda bir tedirginlik yaşadıkları hissediliyor" yorumunu yaptı.





Demirtaş'ın Öcalan'ın konuşmasından tedirgin olduğunu öne süren Selvi, terör örgütü liderinin "çok uzun olmayan bir süre içinde" kardeşi Mehmet Öcalan ya da HDP Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşmesinin gündemde olduğunu aktardı.





Selvi, yazısında şunları kaydetti:





"Mithat Sancar iktidarı, 'İmralı adına söz kurmayın. Halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın' diye uyardı.





Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylığına vize çıkması için Öcalan’a methiyeler dizmeyi tercih etti.





Öcalan’ı diri diri mezara gömmeye çalışıyorlar ama o daha konuşmadan bu kadar tedirgin olduklarına göre korku dağları sarmış diyebiliriz.





Peki bu arada Öcalan’la görüşme yapılacak mı? Yapılacak. Hem de çok uzun olmayan bir süre içinde kardeşi Mehmet Öcalan’ın ya da yeğeni HDP Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşmesi gündemde."