Yandaş site Tevfik Göksu konuşma yapmadan yapmış gibi haber yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması devam ederken, yandaş haber sitesi Haber7, İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun henüz yapmadığı konuşmayı 'tokat gibi sözler' diyerek servis etti.









Haber7, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB iflasın eşiğine geldi! İBB yönetimi, 2020 yılı için yaklaşık 26 milyar TL bütçe hazırladı. Ancak bununla yetinmeyip 1 buçuk yılda 13 milyar 891 milyon 920 bin TL borçlanma gerçekleştirdi Tevfik Göksu çarpıcı açıklamalarda bulundu..." ve "Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi'nde tokat gibi sözler: Hani israf vardı, önleyecektiniz..." ifadelerine yer verdi.





















İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı'nın Twitter'dan "Değerli mevkidaşım İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Sayın Tevfik Göksu'nun henüz yapmadığı İBB bütçe konuşması, malum medyada yayınlanmış bile" demesi üzerine Haber7, haberi yayından kaldırdı.