Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar da en sonunda fatulara isyan etti: Can yakıyor /30 Ocak 2022 12:56

Yandaş yazar da en sonunda fatulara isyan etti: Can yakıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturalarındaki zam üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Faturalara isyan eden Kaplan, "müdahale edin" çağrısında bulundu.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturaları üzerine isyan etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Elektirk faturlarındaki zamma tepki gösteren Kaplan, müdahalenin "şart olduğunu" belirtti.

Kaplan, Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi. Faturalar % 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" dedi.


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