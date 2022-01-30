6 milyar liralık yolsuzluk iddiasıyla Erdoğan'a yeni suç duyurusu

3 Nisan 2018’de 3 milyar 198 milyon 743 bin TL bedelle yapılan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi iptal edilerek 21 Ağustos 2020’de 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya Kalyon İnşaat’a peşkeş çekildiği iddia edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Islak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini anlatıyorum" diyerek yolsuzluğu gündeme getirmişti.







Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu iddianın araştırılması için harekete geçti.





HKP avukatları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ve Kalyon Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç ve Kamu İhale Kurulu Üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.





“İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, RÜŞVET” SUÇLAMASI

HKP avukatları Erdoğan, Karaismailoğlu, Turhan, Eyigün, Kalyoncu, Güleç ve diğer kişilerin “Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma ve Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek, dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.





“AKP; VURGUN, SOYGUN, YOLSUZLUK DEMEKTİR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:





"Kamuoyunun gündemine oturan 6 Milyar Liralık İhale vurgunu bir kez daha gösterdi ki AKP; İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm, Vurgun, Soygun, Yolsuzluk, Hırsızlık, Hukuksuzluk, Kanunsuzluk, Adaletsizlik demektir. AKP’giller; Halkımızın bütün değerlerinin yerli-yabancı parababalarına peşkeş çekilmesi, Kamu İhalelerine fesat karıştırılıp, yandaşların ihya edilmesi demektir. Gelecek Kuşaklar AKP’giller’in dönemini bu nitelemelerle anacak ve bu dönem ülke tarihinin en karanlık sayfasına bu nitelemelerle yazılacak. Sayfanın en başına da çıkar amaçlı organize suç örgütü AKP yazılacak. Ama Gelecek Kuşaklar bu suç örgütüne karşı mücadele eden Halkın Kurtuluş Partisi’ni de bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi olarak anacak. Tarih HKP’yi, AKP’giller karanlığına karşı bıkmadan, usanmadan, korkmadan, bilimin rehberliğinde, inançlı, kararlı mücadeleleriyle umut olan, karanlığı yaran ışık olarak sayfalarına yazacak.





Evet, bugün Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinin alavere-dalavereyle Kalyon İnşaat’a peşkeş çekilerek, Kamunun 6 Milyar Lira tutarında zarara uğratılmasını yargıya taşıdık. Halkımıza, AKP’giller’in yarattığı ekonomik krizin faturası havale edilirken, emekçilere yarım simit yiyerek, porsiyonlarını küçülterek krizin faturasını üstlenmesi tavsiye edilirken, yandaş şirketlere milyarların akıtılması insan olanın vicdanlarını yaralıyor. İşte Halkın Kurtuluş Partisi’nin Siyasi Mücadelesi ve Siyasi Mücadelesinin bir parçası olan hukuk mücadelesi vicdanlardaki bu yaralara pansuman oluyor.





Şuna inancımız tam: Eninde sonunda AKP’giller’in işledikleri ve HKP’nin kayıt altına aldırdığı bütün suçlarının hesabı; gücünü hukuktan ve vicdanlarından alan Savcılar-Hâkimler tarafından Bağımsız Mahkemelerde sorulacak. Halkımıza ve bu ülkeye verdikleri zararın cezasını çekecek AKP’giller. İşte o zaman vicdanlarda açtıkları yaralar kapanacak."



