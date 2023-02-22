Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar pes dedirtti: Kılıçdaroğlu hiç 'AK Parti seçmenleri öldü, oylar bana kaldı' diye sevinmesin /22 Şubat 2023 11:52

Yandaş yazar pes dedirtti: Kılıçdaroğlu hiç 'AK Parti seçmenleri öldü, oylar bana kaldı' diye sevinmesin

İktidara yakın Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden on binlerce yurttaş üzerinden 'oy hesabı' yapıp CHP'yi hedef almaktan geri durmadı

SHABER3.COM

AKP'ye yakın Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin seçime ve seçim tarihine etkisini köşesine taşırken akıl almaz ifadeler kullandı.  

"Hopursan da bopursan da" başlıklı yazısında, on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından 'oy hesabı' yapmaya kalkışan Ardıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendip "Hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin" demekten çekinmedi.

Depremlerin ardından nasıl oy kullanılacağının tartışıldığını belirten Ardıç "Deprem gören illerde "vekil sayıları" da değişmeyecektir" diyerek şunları söyledi:

"Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için.

Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş.

Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...

Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak.

Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez.

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Kılıçdaroğlu, hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin.

Genel sonuç değişmeyecek."
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