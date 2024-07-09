Yandaş yazardan 'emekliye zam' iddiası: '3 alternatif var...'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirterek, "Bakan Vedat Işıkhan’ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor. 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi. Bakan Işıkhan’ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığı öğrenildi" diye yazdı.



10 bin lira alan emeklilerin maaşlarının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda 3 milyon 800 bin emeklinin faydalanacağını savunan Selvi, "12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kabul edilirse 4 milyonu aşkın emeklimiz bundan istifade edecek. Emeklilerimizin durumu kökten ele alınmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.