Yangına geç ve yetersiz müdahale tepki çekmişti: İmamoğlu'nun bir ay önceki sözleri gündem oldu

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkiinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.



Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.



Her orman yangınında olduğu gibi Karşıyaka'daki yangında da yangına müdahalenin geç kalması ve yetersizliği gündem oldu. Yangından etkilenen vatandaşların tepkisini çeken bu duruma siyasiler de açıklamalarıyla destek verdi.



İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU



Gündem olan tartışmalar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 Temmuz'da İstanbul İtfaiyesi Yeni Araç Tanıtım Etkinliği'nde yaptığı konuşma gündem oldu. İmamoğlu bu konuşmasında İBB’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan itfaiye eri için alımı için yanıt beklendiğini anımsatarak, “Dosyanın Şehircilik Bakanlığı’nda, 2.300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir?" demişti.



İmamoğlu'nun gündem olan konuşmasından ilgili kısım şöyle:



"İstanbul'un özellikle de terörle mücadelede ve afet anına hazırlıkla ilgili sorumluluklarından ötürü en çok ihtiyaç duyduğu personel alımı ile ilgili alan ve en kritik alan İstanbul İtfaiyesi'dir. Biz uzun zamandır bu konuda takipte olduğumuzu ve bu takibi yaparken de şahitliği vardır. Buradan kulaklarını çınlatalım, İstanbul Valimi iken böyle bir ihtiyacın ihmal edilmemesi gerektiğini şimdiki İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya'yla birlikte konuşarak, böyle bir alımın İstanbul için elzem olduğunun altını çizerek, karar vermiş ve akabinde İstanbul İtfaiyesi'ne personel alımını başlatmaya dönük izin istemiştik. Çok sınırlı sayıda bir izin gelmiştir. Tam 2.300 kişilik personel alımı süreci yıllardır diyebileceğim seviyede ne yazık ki engellenmektedir.



'BUGÜN ALIMI YAPILSA YETİŞMESİ 2-2,5 YIL'



Burada çok deneyimli, yönetici, itfaiyeci, dostlarımı görüyorum. Onların da ifadesiyle, tam anlamıyla afet anında müdahaleye acil durumlardaki müdahaleye koşan itfaiyeci dostlarımızın eleman alımı sürecinin başladığı an itibariyle, o müdahaleye koşacak sürecin tamamlanması neredeyse 2-2,5 yıl sürüyor. Yani bu kuruma, insan yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Yani bugün bize o onay gelse, biz süreci başlatsak işe aldığımız o yürekli, bu mesleği seçen insanlarımız 2-2,5 yıl sonra doğru zamanda doğru müdahaleyi yapabilen, yetişmiş bir eleman haline geliyor.



'ENGELLENMESİNİN ALTINDA YATAN ANLAMSIZ, MESNETSİZ DURUMUN SEBEBİ NEDİR?'



Dolayısıyla yıllardır ve aylardır, bu dosyanın Şehircilik Bakanlığı’nda, 2.300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Yerel yönetimler Genel Müdürlüğü dahil, ben dahi bunu telefonla söyledim. Bir önceki bakana, ondan önceki bakana, şimdi de yeni dönemi hayırlı olsun Sayın Kurum'a bunu defalarca ilettim. Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2.300 kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir? Bunun kavramı nedir? Altında yatan anlamsız tavır nedir? Milletimize, 16 milyon insanımıza, hatta her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri için 86 milyon yurttaşımıza, bu 2.300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum. Buradan şikayet ediyorum, altına imza atmayan her kim ise… Aynı şekilde tekrar bir şikayetimi daha yineleyeyim, başta söyledim. İtfaiye erleri, itfaiye çalışanları, itfaiye grubunun bir meslek grubu haline gelmesi konusundaki uyarılarımızın ve yazılarımızın da dikkate alınarak bu mesleği yapanların haklarının teslim edilmesini de yine buradan uyarı olarak iletiyorum.”