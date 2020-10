Yapay Tatlandırıcılı içecekler, şekerli içeceklerden daha sağlıklı değil

Journal of the American College of Cardiology bülteninde yayımlanan araştırma makalesine göre şekerli içecekler ve yapay tatlandırıcılı içecekler, kalp damar hastalıkları tehlikesinin artışıyla ilişkilendiriliyor. Bu durum, yapay tatlandırıcılı içeceklerin sıklıkla iddia edildiği gibi sağlıklı alternatif olmayabileceğini akla getiriyor.





Yapılan araştırmacılar, şekerle tatlandırılan meşrubatların yer aldığı beslenme düzenlerinin, metabolik kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturabileceğini göstermişti. Yapay şekilde tatlandırılan içecekler ise daha sağlıklı bir alternatif biçiminde öne sürülüyordu. Fakat bunların kalp damar sağlığı üzerindeki etkisi tam bilinmiyor. Bu makalede araştırmacılar, Fransa’daki NutriNet-Santé örnek topluluğundan alınan verilere bakmış ve kalp damar hastalığı riski ile şekerli ve yapay tatlandırıcılı içecek tüketmek arasındaki ilişkiyi araştırmışlar. Sonuçlara göre şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecek tüketen insanların kalp damar hastalığı geçirme tehlikesi, bu içecekleri hiç tüketmeyenlere kıyasla daha yüksek.





Araştırmacılar, şekerli ve yapay tatlandırıcılı meşrubatlar ile kalp damar hastalığı arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurulması için, sonuçların gelecekte geniş ölçekli örnek topluluklarında tekrarlanması ve mekanik araştırmaların yapılması gerektiğini belirtiyor.