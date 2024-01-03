Yapay Zeka Google'dan 12 bin çalışanı işinden etti

The Information’ın haberine göre Google yapay zekayı iş süreçlerine entegre ederek yeniden yapılanma gerçekleştirecek. Bu durum potansiyel olarak 30 bin çalışanı da etkileyecek. Teknoloji devinin yapay zeka hamlesi için iş gücünde azaltma yapmayı düşündüğü belirtiliyor. Yeniden yapılanmanın en çok reklam satış departmanını etkilemesi bekleniyor.





Yapay zekanın dijital reklamcılıkla ilgili gelir akışları üzerinde dönüştürücü etkisi var. Bu işlerde insan gücüne olan ihtiyaç potansiyel olarak azalacağı için işten çıkarmaların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Yapay zekanın iş gücüne katılması reklam satışları dışında müşteri destek hizmetini de etkileyecek. Bu stratejik değişim Google’ın çeşitli departmanlarında yaşanan küçülmelerle de uyumlu.





İsmini vermeyen bir sektör yetkilisi yaptığı açıklamada, “Google bir yandan yapay zeka inovasyonlarını dışarı taşırken, bir yandan da bu teknolojiyi agresif şekilde kendi içinde uyguluyor. Bu durumun iş gücü üzerindeki etkileri oluyor. Yapay zekanın çalışma ortamını yeniden şekillendireceği kuşkusuz. 2024 yılı şirketlerdeki yeniden yapılanmanın başlangıcı olacak. Bu sene yapay zekanın gelişmesinden daha çok sektördeki etkilerini konuşuyor olacağız” dedi.