Yaptırımlar sonuç verdi ve petrol üretimi düştü

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya’nın Ekim ayı petrol üretimi OPEC + kotasının altında kaldı, Eylül ayı rakamlarının da gerisine düştü.







Hint rafinerileri ikinci kısıtlayıcı önlemler korkusuyla satın almayı reddediyor. Bu durum Rusya’yı daha fazla indirim yapmaya zorluyor. Kasatkin Consulting’den uzman Dmitry Kasatkin, Aralık ayında Rusya’nın üretimin yüzde dokuz azalarak günlük 1,3 milyon tona düşeceğini varsayıyor.





Yaptırımlar nedeniyle teknoloji eksikliğinin görüldüğü sektörlerin yavaş yavaş etkilenmeye başladığını, bunun sonucunda üretim maliyetlerinin daha pahalı hale geldiğini ve ihracattan elde edilen gelirlerin ise daha düşük olduğuna dikkat çekiyor.





Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), gelecekte Rusya'dan gelen petrol ve gaz tedarik hacminin 2021 seviyelerine dönmesinin ihtimalinin olmadığını, dünya pazarındaki Rus petrol ve gazının payının kaçınılmaz olarak azalacağını açıklamıştı.





Rusya’nın Ekim ayı petrol üretimi OPEC + kotasının altında kaldı, Eylül ayı rakamlarının da gerisine düştü. Kommersant’ın ulaştığı verilere göre Rus şirketleri Ekim ayında günlük 1.47 milyon ton seviyesinde üretim yaptı. Rus petrolünün deniz ve boru hatlarıyla ihracatı yüzde 2 azalarak günlük 640.000 tona geriledi. Böylece art arda ikinci ayda da Rusya’nın petrol ihracatı gerilemiş oldu.





Rusya, Mart ayında yaşanan düşüşün ardından Nisan-Ağustos ayları arasında üretimi artırmayı başarmıştı. Ancak Eylül ayıyla birlikte üretim ve ihracatta düşüş yaşanıyor. Ancak ExxonMobil tarafından sevkiyatları Mayıs ayında sona eren Sahalin-1 kuyusunda üretimin yeniden başlamasıyla Kasım ayında üretimi artırmanın mümkün olacağı tahmin ediliyor.





Rusya ve müttefiklerinden oluşan OPEC+'nın petrol üretiminde günde 2 milyon varilden fazla kesintiye gitmeyi kabul ettiği duyurmuştu. Uygulama Kasım ayından itibaren geçerli olacak. Petrol üretiminde yaşanan bu kesinti, 2020'den bu yana en büyük düşüş olacak. Ancak daha Kasım ayına varmadan Rusya planlanan rakamların gerisinde kaldı.





Ekim ayı ilk haftası Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Vladimir Putin, Avrupa Birliği'yle olan mevcut enerji sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyeceklerini söylemişti. Bu ülkelerin siyasi sebeplerle anlaşma şartlarını ihlal ettiğini belirten Putin "Ne gaz, ne petrol, ne kömür, ne de mazot vereceğiz", şeklinde konuştu ve Rus halk masalına atıfta bulunarak "Don, kurdun kuyruğu, don!" ifadesini kullandı.