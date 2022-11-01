Tarihi zirvede mutabakat sağlandı!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Soçi’de Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Rusya Devlet Başkanı’nın ev sahipliğinde 3’lü bir zirve gerçekleştirdi.





Üçlü zirvenin amacı, 2020 ve 2021 yıllarında Karabağ konusunda varılan mutabakatların yerine getirilmesiydi.





Vladimir Putin, İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın Soçi'de düzenlediği üçlü zirve sona erdi. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Karabağ'da güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı.





Belge, Kremlin'in resmi sitesinde yayınlandı





Vladimir Putin, İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın Soçi'de düzenlediği üçlü zirve sona erdi. Soçi’de gerçekleşen üçlü görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgenin imzalanması konusu masaya yatırıldı.





Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşmede Karabağ sorunu zemininde güç kullanımından vazgeçme konusunda anlaştılar. Ortak açıklama metni Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.





Belgenin metninde, tarafların "Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin kapsamlı normalleşmesi için tüm (...) anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini teyit ettikleri" yazıyor. Ayrıca, devlet liderleri barışı sağlamak ve insani sorunları ve bir dizi başka görevi çözmek için ek çaba gösterme konusunda anlaştılar.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yaptı.





Güç kullanımından kaçınılacak





Görüşmeler sırasında taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların uygulanmasını tartıştı. Açıklamada, "Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya'nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması adına tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhüdümüzü yineledik" denildi.





Belgeye göre, üç ülkenin liderleri güç kullanımından kaçınma konusunda anlaştılar, sorunlu konuların "yalnızca egemenliğin karşılıklı tanınması, toprak bütünlüğü ve BM Tüzüğü ile sınırların dokunulmazlığı temelinde" çözülmesi planlanıyor.





1991 Alma-Ata Deklarasyonu." Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik hazırlıklara yardım etmeyi amaçlıyor. Taraflar ayrıca Rus barış güçlerinin güvenliğin sağlanmasına katkısını da kaydettiler.





9 Kasım 2020'de Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek için üçlü bir anlaşma imzaladı. Belgeye göre Rus barış gücü bölgeye gitmesi ve Ermeni ordusu bölgeyi tamamen terk etmesi gerekiyordu. 11 Ocak 2021'de taraflar Moskova'da bir araya gelerek bölgedeki durumun gelişimine ilişkin yeni bir bildiri imzaladılar. Bu bildirinin amacı Dağlık Karabağ'ın ulaşım altyapısını ve ekonomisini geliştirmekti. 26 Kasım'da, Putin, Aliyev ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki istikrar ve güvenlik düzeyini geliştirmek için birlikte çalışma konusunda anlaştılar.