Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma sağlandı

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı sonasında yer yer çatışmaların sürdüğü Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Azerbaycan ve Ermenistan ‘güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme’ konusunda anlaştı. Azerbaycan ve Ermenistan ‘güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme’ konusunda anlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi kentindeki üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.Kremlin’in internet sayfasında yayımlanan bildiride, üç liderin 2020 ve 2021’de kabul edilen bildirilerin uygulanması sürecini görüştüğü belirtilerek, ‘tarafların, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya’nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yinelediği’ kaydedildi.Rus barış gücünün, ‘bölgede güvenliğinin sağlanmasına önemli ölçüde katkısı ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarının önemi’ vurgulanan bildiride, şunlar dendi: “Güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçınma, sorunları Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile 1991 tarihli Almatı deklarasyonuna uygun olarak egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde çözme konusunda anlaşmaya varıldı.”