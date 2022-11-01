Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma sağlandı /01 Kasım 2022 00:39

Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma sağlandı

İkinci Karabağ Savaşı'nda bir kez daha karşı karşıyana gelen Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Söz konusu son savaş Bakü yönetiminin zaferiyle sonuçlanmış ve Karabağ'ın bazı bölgeleri tekrar Azerbaycan yönetimine geçmişti.

SHABER3.COM

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı sonasında yer yer çatışmaların sürdüğü Azerbaycan ile Ermenistan arasında  yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Azerbaycan ve Ermenistan ‘güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme’ konusunda anlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi kentindeki üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.

Kremlin’in internet sayfasında yayımlanan bildiride, üç liderin 2020 ve 2021’de kabul edilen bildirilerin uygulanması sürecini görüştüğü belirtilerek, ‘tarafların, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya’nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yinelediği’ kaydedildi.

Rus barış gücünün, ‘bölgede güvenliğinin sağlanmasına önemli ölçüde katkısı ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarının önemi’ vurgulanan bildiride, şunlar dendi: “Güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçınma, sorunları Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile 1991 tarihli Almatı deklarasyonuna uygun olarak egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde çözme konusunda anlaşmaya varıldı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma sağlandı Sonraki Haber >>

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:01:57