Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Ahmet Altan hakkında tahliye kararı verdi /14 Nisan 2021 18:53

Yargıtay Ahmet Altan hakkında tahliye kararı verdi

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu, Yargıtay, Ahmet Altan hakkında tahliye kararı verdi.

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Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi,  hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili “darbe çağrışımı” davasında Altan’a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamlandı.

Altan ve Ilıcak hakkındaki hükmü bozan Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, tutuklu sanık Altan’ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Dün AİHM tarafından Ahmet Altan ile ilgili olarak ” hak ihlali” kararı verilmiş ve Türkiye para cezasına çarptırılmıştı.
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