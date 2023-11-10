Yargıtay-AYM krizinin perde arkasında neler yaşandı?

Kararın arkasında AYM'ye yönelik üç tepki etkili





Yargıtay'ın bu kararıyla ne amaçlanıyor?





Yargıtay'a göre sorun nasıl çözülür?





Can Atalay için başka hangi yol var?





Yargı içinde hangi gruplardan söz ediliyor?

Yargıda Berat Albayrak'a yakın olduğu iddia edilen hakim ve savcılar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı avukatlarının yer aldığı oluşum, İstanbul Grubu olarak adlandırılıyor. Bunlar içerisinde AYM üyesi İrfan Fidan ve Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile HSK Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci'nin de yer aldığı iddia ediliyor.