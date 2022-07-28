Yargıtay 'çatı dava'daki müebbetleri bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Hizmet Hareketi'ne ilişkin açılan çatı davada verilen mahkumiyet kararları ile ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, bu kapsamda, 15 Temmuz'da cezaevinde olan Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozdu. Kararda, bu isimlerin 15 Temmuz'da cezaevinde olduklarına işaret edilerek, 15 Temmuz'a yönelik herhangi bir eylemlerinin tespit edilemediği, icrai davranışlarının mevcut olmadığı ifade edildi. Ancak Yargıtay, bu isimlerin örgüt yöneticiliği suçlamasıyla üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'dan bir ay önce Hizmet Hareketi'ne ilişkin, aralarında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin de bulunduğu 75 isim hakkında iddianame düzenlemişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davada 2018 yılında kararını açıklamıştı.





Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen, eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaaddin Kaya ve Kazim Avcı, bu kapsamda anayasayı ihlale teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.





İstinafın da onadığı mahkûmiyet kararları, Yargıtay’a taşındı.







Yargıtay’dan bozma kararı

DW Türkçe'nin haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu 4 kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 28 Haziran’da bozulmasına karar verdi.





Kararda bu isimlerin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna ilişkin planlama, hazırlık ve icra organizasyonunda yer aldıklarının kanıtlanamadığı belirtildi.





Bu isimlerin ilgili tarihte cezaevinde olduklarına işaret edilen kararda, 15 Temmuz'da herhangi bir eylemlerinin tespit edilemediği ifade edildi.Bu sebeple 4 ismin, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan sorumlu tutulamayacakları vurgulandı.





Örgüt yöneticiliğinden ceza istendi

Diğer yandan Yargıtay, aynı isimler için örgüt yöneticiliği suçlaması ile üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Öte yandan kararda, bu isimlerin dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan da sorumlu tutulamayacakları gerekçesiyle bu suçlardan verilen hapis cezaları da bozuldu.





Bu karardan sonra Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 isimle ilgili yargılamayı yeniden yapacak. Karara uyulursa üst sınırdan örgüt yöneticiliğinden ceza verilebilecek. Mahkeme karara direnirse son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.



