YAŞ toplanıyor: Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?

ATANMASI MUHTEMEL İSİMLER





Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfileri ele alacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Genelkurmay Başkanı da bu toplantıda belli olacak.Bu görevi vekaleten yürüten Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanlığına atanması söz konusu olabilir. Aysever atanmazsa, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu arasından tercih yapılacak.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın ise görevlerine bir yıl daha devam etmesi bekleniyor. İki ismin emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin veya Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetlerine de Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Cemal Kadıoğlu'nun atanma ihtimali bulunuyor.YAŞ'a yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak.Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.