Uyuşturucu çetelerine operasyon: En az 45 ölü

BBC’nin haberine göre Brezilya polisi, ülkenin Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü açıkladı.





Kentte yürütülen operasyonda ölen 10 kişi arasında bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin liderinin de olduğu belirtildi.



Sao Paulo eyaletinde beş gün boyunca yürütülen Kalkan Operasyonu’ndaysa aralarında polislerin de bulunduğu 16 kişi ölürken, ülkenin kuzeydoğu Bahia eyaletinde 19 şüpheli etkisiz hale getirildi.



Sao Paulo’nun Guaruja sahil kasabasında bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu’nda polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.



Guaruja’daki operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söylemişti.