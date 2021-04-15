Samanyolu Haber /Gündem / Yasak 84 milyona var bir tek Erdoğan'a yok /15 Nisan 2021 10:18

Yasak 84 milyona var bir tek Erdoğan'a yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülke genelinde yasakladığı toplu iftar ve sahuru ilk delen isim oldu. Ramazan'ın ilk günü şehit aileleri ile bir araya gelen Erdoğan dün de bir vatandaşın evinde iftara katıldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında toplu iftar ve sahur yasağını bizzat kendisi açıklamıştı. Ancak yasağı ilk delen isim kendisi oldu. 

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek" demişti. Ancak Erdoğan Ramazan ayının ilk günü Saray'da düzenlenen iftar programında hayatını kaybeden asker ve polislerin aileleri ile "toplu" iftar" yaparken dün de bir ailenin evinde iftara katıldı.  

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu. -
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