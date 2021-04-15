Yasak 84 milyona var bir tek Erdoğan'a yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında toplu iftar ve sahur yasağını bizzat kendisi açıklamıştı. Ancak yasağı ilk delen isim kendisi oldu.





Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek" demişti. Ancak Erdoğan Ramazan ayının ilk günü Saray'da düzenlenen iftar programında hayatını kaybeden asker ve polislerin aileleri ile "toplu" iftar" yaparken dün de bir ailenin evinde iftara katıldı.





Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu. -