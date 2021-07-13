Samanyolu Haber /Dünya / "Yasakları erken kaldırdık, pişmanız ve özür diliyoruz" /13 Temmuz 2021 09:44

"Yasakları erken kaldırdık, pişmanız ve özür diliyoruz"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada koronavirüs kısıtlamalarının çok erken kaldırıldığını kabul ederek özür diledi. Ülkedeki enfeksiyonlar yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

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Hollanda hükümeti geçen cuma günü, özellikle genç yetişkinler arasında artan vaka sayısını durdurmak amacıyla bir dizi önlemi geri getirdi. Barlar, restoranlar ve gece kulüpleri ile ilgili kısıtlamalar yeniden hayata geçti.

Rutte gazetecilere verdiği demeçte, "Mümkün olacağını düşündüğümüz şeyin pratikte mümkün olmadığı ortaya çıktı. Hatalı bir karar verdiğimiz için pişmanız ve özür diliyoruz" dedi.

Rutte'ın özür dilemesi, daha önceki pozisyonundan oldukça keskin bir dönüş oldu. Zira bir süredir kısıtlamaların hafifletilmesinin "mantıklı adım" olduğunu her fırsatta savunuyordu. Bunun yanı sıra hükümetinin konuya ilişkin olası kötü yönetimi için herhangi bir suçlamayı da reddediyordu. Bu nedenle sağlık otoritelerinden sert eleştiriler almıştı.

Hollanda'daki koronavirüs enfeksiyonları, iki hafta önce barları, restoranları ve gece kulüplerini tamamen yeniden açma kararından bu yana 2021'deki en yüksek seviyelere sıçradı.

"İşler umulduğu gibi gitmedi"

Bu mekanlara giriş için sağlık kontrolleri ve zorunlu Covid-19 testleri uygulamaya konmuştu, ancak aylar süren karantinadan sonra gece dışarı çıkmak isteyen çok sayıda insan ve uzun süredir zarar eden işletmelerin müşterileri geri çevirmemesi sonucu sistem istenildiği gibi işlemedi.

Rutte, özrünün yanı sıra cuma günkü basın toplantısında kendi performansına dair "elinden gelenin en iyisini yapamadığını" da kabul etti ve "Bizden kendi kararlarımızı gözden geçirmemiz istendi. Bunu yapmamış olmamız doğru değildi" dedi.
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