Yaz ortasında Covid-19 alarmı: Yeni varyant hızla yayılıyor

İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her yedi yeni vakadan birini oluşturuyor.







ÜLKEDEKİ EN YAYGIN İKİNCİ VARYANT

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini duyurdu.





İngiltere'de Covid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden "ZOE Sağlık Çalışması'na (eski adı Covid Semptom Çalışması) göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi. Eris ilk olarak 31 Temmuz'da İngiltere'de varyant olarak sınıflandırılmıştı.







BARBIE VE OPPENHEIMER FİLMLERİNE AKIN VAKA ARTIŞININ OLASI NEDENLERİ ARASINDA

Uzmanlar, ülkede covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü. İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor. Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Covid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.







'EYLÜL AYINDA DALGANIN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREBİLİRİZ'

Covid-19 salgını sırasında İngiliz hükümetine bağımsız tavsiyeler sunması amacıyla kurulan Independent SAGE komitesinde yer alan Prof. Christina Pagel, Independent gazetesine yaptığı açıklamada "Çoğu insanın son aşılarının üzerinden şu anda 18 aydan fazla zaman geçti ve insanların çoğunluğunun son enfeksiyonlarından bu yana da birkaç ay geçti. Eylül ayında dalganın hızla büyüdüğünü görebiliriz" dedi.







Ancak Londra'daki Imperial College London'da birinci basamak sağlık hizmetleri ve halk sağlığı bölümü başkanı Profesör Azeem Majeed, The Independent'a verdiği demeçte Eris varyantı hakkındaki endişeleri hafife aldı. “İnsanların son zamanlarda Covid-19 vakalarındaki artıştan dolayı gereksiz yere endişelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Vaka sayıları dalgalanacak ve İngiltere'de vaka sayısının arttığı dönemler olacak" ifadelerini kullandı.





BELİRTİLERİ NELER?

Eris, Omicron'un bir türü olduğu için Omicron ile aynı belirtilere sahip. En yaygın beş belirti şunlar: Burun akması, baş ağrısı, yorgunluk (hafif veya şiddetli), hapşırma, boğaz ağrısı.

