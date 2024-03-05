Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğlunu yurt dışına kaçırdı

İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada Oğuz Murat Avcı öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı.







Türkiye günlerce Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçmasını konuşmuş, sanık 27 bin 300 lira para cezasıyla kurtulmuştu. Bu kez Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV'lerini emniyet şeridinde onarmaya çalışanlara çarpıp Oğuz Murat Avcı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şüphelinin yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. olduğu ortaya çıktı.





BAŞKA BİR ARACA BİNEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI

ANKA'nın haberine göre kaza, geçen cuma akşamı Kemerburgaz yolunda 23:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Mert Acı, Tahsin A, Süleyman A, Hasan T. ve İbrahim G, arızalanan motoru emniyet şeridine çekti. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada ehliyetsiz araç kullandığı öne sürülen T.C'nin kontrolündeki Porsche marka cip, aşırı sürat sonucu emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. T.C, babasına ait olduğu tespit edilen aracını bırakarak, arkadan gelen başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Oğuz Murat Acı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı.







Oğuz Murat Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





SABAHA KARŞI MISIR'A UÇTULAR

Lise öğrencisi T.C'nin Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şüpheli T.C. kaza sonrası olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok'un aracıyla kaza yerinden uzaklaştı. 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan anne ve oğlunu, A.C.S. isimli kadın yolcu etti. Anne oğlunun 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları belirlendi. Yetkililerin firari T.C'nin yakalanması için Mısırlı yetkililer ile temasa geçtiği öğrenildi.