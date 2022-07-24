Yeni 15 Temmuz iddiası: Yıldırım, Hakan Fidanı görevden almak istedi

Gazeteci Sedat Bozkurt, 15 Temmuz gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ‘ulaşamamayı’ kendisine dert edinen dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın Fidan’ı görevden almak istediğini ancak, MİT’in Saray’a bağlanmasıyla bu isteğine ulaşamadığını öne sürdü.







ERDOĞAN’IN ANKARA’YA DÖNMESİNİ İSTEDİĞİ YILDIRIM TÜNELE SAKLANDI

15 Temmuz’u konu alan yazısında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın o sırada Antalya’da bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ulaşamadığını, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın da saatlerce uğraşmasına rağmen Fidan’a ulaşmayı başaramadığını dile getiren Bozkurt, şu bilgileri kullandı:





“Bu arada Ilgaz tüneline saklanma fikri Binali Yıldırım’ın değil koruma müdürünündü. Erdoğan İstanbul’da bulunan Yıldırım’a Ankara’ya dönmesi talimatı vermişti. Koruma müdürü önlem olarak resmi koruma araçlarını bırakıp bir iş adamının zırhlı araçlarına alarak yola çıkmıştı. Ankara’da havadan ateş açıldığı bilgisini alınca da Ilgaz tüneline saklanmayı planlamıştı.





YILDIRIM FİZİKİ MÜDAHALEYE MARUZ KALAN TEK SİYASETÇİ

Yıldırım’ın telefonları kapatıldı başka telefonlar ile konuştu ve tünele hiç girmedi. Bu arada destek için onu arayan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşemedi. Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ bir biçimde devreye girerek görüşmelerine yardımcı oldu. O gece Yıldırım’ın konvoyuna ateş açıldı ve danışmanlarından birinin aracı isabet aldı. Aslında o gece fiziki müdahaleye maruz kalan tek siyasetçi Yıldırım’dı.”





MİT DOĞRUDAN SARAY’A BAĞLANDI

Bozkurt, Yıldırım’ın Fidan’a ulaşamamayı dert edindiğini ve Vietnam gezisi sonrasında 2017 yılında MİT Müsteşarının görevden alınma kararnamesini hazırlattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:





“Çünkü MİT Müsteşarı ile yaptığı görüşmede de sorularının hiçbirine yanıt alamamıştı. Ancak Yıldırım’ın uçağı piste indiğinde Resmî Gazete’de yayınlanan sürpriz bir karar bekliyordu kendisini: MİT Müsteşarlığı Başbakanlık’tan alınarak doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı.”