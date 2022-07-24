Ankara’da gündem YAŞ

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ağustos ayı başında yapılması bekleniyor. Saray’da yapılması planlanan YAŞ’ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.







BAKANLAR KARAR VERECEK, ERDOĞAN ONAYLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.





TERFİLERE BİR GÜNDE KARAR VERİLECEK

Yüksek Askeri Şura’da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura’da alınacak kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.













YAŞAR GÜLER’İN GÖREV SÜRESİ UZATILABİLECEK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun nedeniyle Güler’in görev süresi 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Güler’in görev süresinin Erdoğan’ın onayıyla uzatılması bekleniyor.





İKİ KUVVET KOMUTANI EMEKLİ Mİ OLACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in bir yıl daha görev süresi bulunurken, görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün durumları Şura’da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, dört yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.