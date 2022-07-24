Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da gündem YAŞ /24 Temmuz 2022 12:41

Ankara’da gündem YAŞ

Ankara'da gözler TSK'nın gelecek yıllardaki komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında. Ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor.

SHABER3.COM

 AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ağustos ayı başında yapılması bekleniyor. Saray’da yapılması planlanan YAŞ’ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

BAKANLAR KARAR VERECEK, ERDOĞAN ONAYLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

TERFİLERE BİR GÜNDE KARAR VERİLECEK
Yüksek Askeri Şura’da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura’da alınacak kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.



YAŞAR GÜLER’İN GÖREV SÜRESİ UZATILABİLECEK
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun nedeniyle Güler’in görev süresi 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Güler’in görev süresinin Erdoğan’ın onayıyla uzatılması bekleniyor.

İKİ KUVVET KOMUTANI EMEKLİ Mİ OLACAK?
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in bir yıl daha görev süresi bulunurken, görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün durumları Şura’da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, dört yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara’da gündem YAŞ Sonraki Haber >>

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:08