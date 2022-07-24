DEVA’nın hukukçu kurmaylarından Mustafa Yeneroğlu, “Türkiye’de Adalet Bakanı yoktur. Kimse çıkıp var olduğunu gösteremez. Türkiye’de Adalet Bakanı olsaydı her şeyden önce bu sözleri sarf etmekten utanırdı. Adalet Bakanı olsaydı işkence ile ilgili sayısız mahkeme kararlarını okurdu, AYM kararlarını inkar etmez, ülkemizde sıradanlaşan işkence ve kötü muameleyle mücadele etmeyi öncelikli görev bilirdi.” ifadelerini kullandı.







Adalet Bakanı Bozdağ, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye’de işkence yoktur. Somut tek bir örnek kimse gösteremez. Gösterildi diyelim bir örnek, biz onun üzerine gitmezsek o zaman çıkıp bize şunu demeleri lazım; ‘size somut örnek gösterdik ama siz bunun üzerine gitmediniz’. Hem adli yönden hem de idari yönden böyle bir vaka olduğu zaman biz üzerine kararlılıkla gidiyoruz, gitmekte de kararlıyız.” demişti.