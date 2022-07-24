Samanyolu Haber /Gündem / 'İşkence yok' diyen Bozdağ'a tepki: "Adalet Bakanı olsaydı, bu sözleri sarf etmeye utanırdı!" /24 Temmuz 2022 12:57

'İşkence yok' diyen Bozdağ'a tepki: "Adalet Bakanı olsaydı, bu sözleri sarf etmeye utanırdı!"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘Türkiye’deki cezaevlerinde ve Türkiye’de işkence olmadığını’ iddia eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

SHABER3.COM

DEVA’nın hukukçu kurmaylarından Mustafa Yeneroğlu, “Türkiye’de Adalet Bakanı yoktur. Kimse çıkıp var olduğunu gösteremez. Türkiye’de Adalet Bakanı olsaydı her şeyden önce bu sözleri sarf etmekten utanırdı. Adalet Bakanı olsaydı işkence ile ilgili sayısız mahkeme kararlarını okurdu, AYM kararlarını inkar etmez, ülkemizde sıradanlaşan işkence ve kötü muameleyle mücadele etmeyi öncelikli görev bilirdi.” ifadelerini kullandı.
 
Adalet Bakanı Bozdağ, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye’de işkence yoktur. Somut tek bir örnek kimse gösteremez. Gösterildi diyelim bir örnek, biz onun üzerine gitmezsek o zaman çıkıp bize şunu demeleri lazım; ‘size somut örnek gösterdik ama siz bunun üzerine gitmediniz’. Hem adli yönden hem de idari yönden böyle bir vaka olduğu zaman biz üzerine kararlılıkla gidiyoruz, gitmekte de kararlıyız.” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İşkence yok' diyen Bozdağ'a tepki: "Adalet Bakanı olsaydı,... Sonraki Haber >>

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:27