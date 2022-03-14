Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Akit doktorları hedef gösterdi: ‘Beyaz önlüklü zorbalar’ /14 Mart 2022 11:29

Yeni Akit doktorları hedef gösterdi: ‘Beyaz önlüklü zorbalar’

Yeni Akit, hakları için grev kararı alan sağlık emekçilerini ‘beyaz önlüklü zorbalar’ diyerek hedef gösterdi

SHABER3.COM

Yandaş Yeni Akit gazetesi Kadıköy’de bir araya gelerek 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günleri hakları için greve çıkacaklarını duyuran sağlık emekçilerini hedef gösterdi.

Erdoğan’ın “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” dediği hekimleri hedef gösteren Yeni Akit “Beyaz üniformalı zorbalar” ifadesini kullandı.

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen binlerce sağlık emekçisi Türk Tabipler Birliği ve sendikaların öncülüğünde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla acil hastalar dışında greve çıkacaklarını duyurdu. Eylemde iktidara seslenen sağlık emekçileri “Vazgeçmiyoruz, hakkımız olanı alacağız ve sağlıkta şiddeti durduracağız.” dedi ve “Hiçbir yere gitmiyoruz” mesajı verdi.

Yandaş Yeni Akit‘in grevi bahane ederek sağlık emekçilerini hedef gösterdiği yazıda şu iadeler kullanıldı:

“Vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlar, yapacakları zorbalığı, “Büyük Beyaz Yürüyüş” ve “Beyaz G(ö)rev” adları ile yumuşattı.

Bugün saat 13.00’de Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen TTB’li hekimler, Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. 14 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerde hastanelerde de eylem yapacaklarını duyuran hekimler, vatandaşları hastanelerde terk ederek, 14 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzlu Bahçe’de, 15 Mart Salı günü de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluşacak.“

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