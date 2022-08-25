Yeni anketten büyük fark çıktı

Partilerin seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.







Son olarak ORC Araştırma'nın, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Bu sonuçlara göre AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 2,2 oldu.







İYİ Parti ise yüzde 21,1 ile üçüncü sırada yer aldı.







MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 46,2 oldu.