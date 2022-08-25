Samanyolu Haber /Gündem / Yeni anketten büyük fark çıktı /25 Ağustos 2022 10:06

Yeni anketten büyük fark çıktı

ORC Araştırma'nın ağustos ayında yaptığı çalışmanın sonucu bir hayli dikkat çekti. 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Partilerin seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.

Son olarak ORC Araştırma'nın, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu sonuçlara göre AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 2,2 oldu. 

İYİ Parti ise yüzde 21,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE
Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 46,2 oldu.
Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise 33,4 oldu.
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