Samanyolu Haber /Gündem / Nebati'den 'haciz' planını bozan Kılıçdaroğlu'na tepki: Manipülatör... /25 Ağustos 2022 09:55

Nebati'den 'haciz' planını bozan Kılıçdaroğlu'na tepki: Manipülatör...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Borçlarınızı ödemeyin” sözlerine tepki gösterdi. Nebati Kılıçdaroğlu için 'Bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir video paylaşarak yaptığı açıklamada sarf ettiği "Borçlarınızı ödemeyin" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bulunan Nebati, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız" ifadelerine yer verdi.

Nebati açıklamasında şunları kaydetti:

"Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor. Altı boş vaatlerinizle yaptığınız 'araba almayın' çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat’a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de 'borçlarınızı ödemeyin' diyorsunuz.

Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.

Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz."

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