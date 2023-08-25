Samanyolu Haber /Dünya / Yeni başbakan 3,9 milyon dolar tazminat ödeyecek /25 Ağustos 2023 10:03

Yeni başbakan 3,9 milyon dolar tazminat ödeyecek

Jenny Shipley, inşaat firması Mainzeal'in yönetim kurulu başkanıyken, şirket birkaç yıl süren mali sıkıntıların ardından 2013 yılında tasfiyeye sürecine girdi.

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Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Jenny Shipley'i "bir inşaat firmasının çöküşündeki rolü" nedeniyle 3,9 milyon dolar (6.6 million Yeni Zelanda doları) tazminat ödemeye mahkum etti.

Ayrıca mahkeme, Shipley'in bu meblağın faizini de ödemesine hükmetti.

Shipley, 1997-1999 yılları arasında Yeni Zelanda'nın ilk kadın başbakanı olarak görev yaptı.

Shipley, inşaat firması Mainzeal'in yönetim kurulu başkanıyken, şirket birkaç yıl süren mali sıkıntıların ardından 2013 yılında tasfiyeye sürecine girdi.

Şirketin tasfiye memurları, Shipley ve direktörler Richard Yan, Clive Tilby ve Peter Gromm hakkında, "firmanın alacaklılar için ciddi bir kayıp riski yaratacak şekilde faaliyet göstermesine imkan tanıdıkları ve makul bir şekilde geri ödenemeyecek borçlar üstlendikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Temyiz Mahkemesi, durumun şirketin şikayetinde belirttiği gibi bir süreç olduğu tespitinde bulundu.

Yüksek Mahkeme de Temyiz Mahkemesi'nin kararını doğru buldu.

Yüksek Mahkeme kararında, dört yöneticinin Mainzeal alacaklılarına 39,8 milyon Yeni Zelanda doları artı faiz ödemesine hükmetti.

Kararda, Yan'ın en büyük suçlu olduğu belirtilerek, Shipley, Tilby ve Gromm'un sorumlulukları 6,6 milyon Yeni Zelanda doları ve faizle sınırlandırılarak, tazminat miktarının tamamından sorumlu olduğu ifade edildi.

Shipley, Tilby ve Gromm adına avukatlar yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin itirazlarının reddedilmesinden dolayı "derin hayal kırıklığına uğradıklarını" ve "Mainzeal'in çöküşünden ve bunun çalışanları, müşterileri ve alacaklıları için doğurduğu ciddi sonuçlardan dolayı üzüntü duymaya devam ettiklerini" belirttiler.

Mainzeal tasfiye memuru Andrew McKay yaptığı açıklamada, mahkemenin yöneticilerin görevlerini ihlal ettiklerini teyit eden kararını memnuniyetle karşıladığı değerlendirmesinde bulundu.

McKay, "Bu, yöneticilerin görevlerini özenle ve sorumlu bir şekilde yerine getirme yükümlülüklerini pekiştiren dönüm noktası niteliğinde bir karardır" ifadesini kullandı.
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