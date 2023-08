Rejimin Yargısı, 86 yaşındaki Mustafa Said Türk’ü ne hale getirdi?

Hakkında infaz erteleme raporu verilen 86 yaşındaki yatalak hasta mahpus Mustafa Said Türk, tahliye edildi. Ailesi Türk’ü görünce büyük bir şok yaşadı. Oğlu doktor Süleyman Türk, babasının 24 gün içinde 15-20 kilo zayıfladığını, vücudunun, ağzının bakımsızlıktan yara bere içinde kaldığını söyledi.



Adli Tıp Kurumu’nun infaz erteleme raporu verdiği 86 yaşındaki yatalak hasta mahpus Mustafa Said Türk, Menemen R Tipi Cezaevinden tahliye edildi. Bu akşam (Perşembe) Manisa Turgutlu’daki evine sağlık ekipleri tarafından sedyeyle getirilen Türk’ü gören yakınları şaşkınlık içinde kaldı.Ailesi Türk’ü görünce büyük bir şok yaşadı. Mustafa Said Türk’ün oğlu doktor Süleyman Türk, babasının 24 gün içinde 15-20 kilo zayıfladığını, vücudunun, ağzının bakımsızlıktan yara bere içinde olduğunu söyledi.



“BABAMI DİRİ DİRİ MEZARA SOKMAK İÇİN ALMIŞLAR”



Gözyaşlarına hakim olamayan Süleyman Türk, “Sırtına, kollarına bir bakın. Hayvan gibi attılar oraya, bakım yok ki orada. Birkaç gün daha dursa ölecek belki. Bakışları ölü gibi, o canlı adam gitmiş, ne hale gelmiş. Çok zayıflamış, yemesi içmesiyle orada kim ilgilenecek. Yazın bunları herkes duysun, bütün dünya görsün. Babamı diri diri kabre sokmak için almışlar. Babam belki de son günlerini yaşıyor. Babama yapılan zulümler mi içlerini soğutacak?” dedi.



NE OLMUŞTU?



Gülen cemaatine yönelik davalar kapsamında 10 yıl hapis cezası verilen ve infaz erteleme talebi Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen Mustafa Said Türk, 31 Temmuz 2023’te evinden 112 Acil Servis ile alınıp tutuklandı.Önce Manisa T Tipi Cezaevine götürülen, ardından hastaneye kaldırılan Türk, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde hastane mikronu kaptı. Enfeksiyona dayalı hafıza kaybı yaşayan ve burnundan hortumla beslenmeye başlayan Türk’e sekiz doktordan oluşan hastane heyeti ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği için 10 Temmuz 2023 perşembe günü, jandarmaların eşlik ettiği ambulansla bir saat uzaklıktaki İzmir Menemen R Tipi Cezaevine götürüldü. Bir gün sonra cezaevinden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türk, aynı gün tekrar hapse konuldu.



Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinin 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlediği raporda “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2-16/6 maddesi kapsamında değerlendirildi. Cezası, ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremez. Cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek yoktur. T.C. Anayasası’nın 104/2-B maddesinde belirtilen sürekli hastalık sakatlık kocama hali vardır. R tipi kapalı/açık ceza infaz kurumlarında kalmasına gerek vardır.” denildi.



Adli Tıp Kurumu ise 2 Ağustos 2023’te düzenlediği raporda yatalak hasta Mustafa Said Türk’ü muayene etmek için İstanbul’a çağırdı. 20 Ağustos’ta İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülen Türk’ün infazı iyileşinceye kadar ertelendi.2018 yılında geçirdiği beyin kanamasından sonra yatalak hale gelen Mustafa Said Türk’ün temel ihtiyaçları evinde 24 saat boyunca kalan iki bakıcı tarafından karşılanıyor. İki kez beyin kanaması, bir kez kalp krizi geçiren ve stent takılan Mustafa Türk, aynı zamanda günde 4 tane insülin iğnesi oluyor.



SİYASİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Yeşil Sol parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türk’ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de, sosyal medya hesabından Türk’ün yatalak haliyle cezaevinde tedavi görmesine tepki göstermişti.Sema Silkin Ün paylaşımında, “Mustafa Türk’ün videolardan gördüğümüz haliyle tedavisini cezaevinde görmesi, Seher Dursun’un daha önce düşük yapmış hamile bir kadın olarak tutukluluğunu cezaevinde geçirmesi aklın da vicdanın da adaletin de sınırlarını yok ediyor” ifadelerini kullanmıştı.